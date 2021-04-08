Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии начали межфлотский переход в Черное море.

В пресс-релизе отмечается, что переход осуществляется в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения. При этом перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море.

В Черном море катера Каспийской флотилии примут участие в в зачетных морских учениях вместе с силами ЧФ.

Напомним, что накануне в МИД РФ заявили, что фиксируют наращивание активности сил НАТО на территории Украины и в Черном море.

Minval.az