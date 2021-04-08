В Воронежской области РФ в 170 км от границы с Украиной обнаружен новый военно-полевой лагерь с крупной техникой и танками. Обнаружили лагерь российские расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT). Об этом сообщает ВВС.

«С помощью видеозаписей местных жителей мы нашли один полевой лагерь под Воронежем. Люди гуляли в лесу и вышли на поле, где размещено большое количество тяжелой техники, в том числе танки», — рассказал руководитель CIT Руслан Левиев.

Согласно данным CIT, военный лагерь находится на этапе формирования, но он полностью заставлен техникой. Также на фотографиях видно, что в лагере установлен палаточный городок, кухня и полевой госпиталь.

«То есть вполне реально техники сделать марш-бросок за сутки», — говорит Левиев.

Левиев говорит, что есть все признаки, что это будет одно из мест, куда будут стягиваться войска России.

Minval.az