«Главкосмос» и Турция ведут переговоры относительно запуска турецких спутников на орбиту на российских ракетах. Об этом заявил глава компании Дмитрий Лоскутов, передает «Интерфакс».

Лоскутов не уточнил, какие именно спутники планируется отправить в космос и когда это может произойти.

По его словам, в настоящее время по линии госкорпорации Роскосмос ведутся переговоры о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве с Турцией.

Глава «Главкосмоса» подчеркнул, что более серьезные проекты, в том числе пилотируемые полеты, возможны только при подписании этого соглашения между странами.

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