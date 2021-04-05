Позиция и проводимая Пашиняном политика в целом совпадают с интересами Москвы, поскольку тот призывает к реализации пунктов трехстороннего заявления и разблокировке коммуникаций. Об этом заявил российский политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

По его словам, любая сила, кроме Пашиняна, сейчас внешне воспринимается как сила реванша.

«Встреча Пашиняна и Путина проходит накануне внеочередных выборов, намеченных на июнь этого года. До этого были телефонные переговоры, главы МИД двух стран находятся в постоянном контакте. Это однозначная поддержка Пашиняну на выборах. Москва пока считает его центральной фигурой в политической жизни Армении», — приводит его слова армянский интернет-сайт news.am.

В осуществлении перехода власти в Армении конституционным путем, по оценке эксперта, заинтересованы и Москва, и Баку, и Анкара, и даже западные партнеры Армении.

«Не чувствуется такого, чтобы Москва играла бы на выборах и делала бы ставку на оппозицию. Россия ведет себя предельно тактично, предоставляя стопроцентную возможность, чтобы выбор сделали сами армяне. Другое дело, что есть личные отношения между Путиным и Кочаряном. Но нет ощущения, чтобы Роберт Кочарян пользовался бы персональной, привилегированной поддержкой. Армянская оппозиция раздроблена, некоторые опросы ставку делают на Пашиняна. Если, конечно, Пашинян не наберет абсолютное большинство голосов на выборах (что вряд ли будет), то политической стабилизации в стране скорее сегодня не будет», — подчеркнул Тарасов.

Что касается разблокировки, то она, как выразился политолог, предполагает также нормализацию отношений с Турцией, но, естественно, для этого должно пройти время, так как если сейчас в Ереване появится турецкое посольство, то это будет рассматриваться как результат поражения в войне. «Россия в карабахском вопросе последовательна, им занимается лично Путин. Его контакты с Пашиняном рассматриваются как естественное продолжение диалога», — заключил политолог.

Minval.az