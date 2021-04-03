Украинские дипломаты усиленно работают над организацией встречи президента страны Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байдена. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью, передает «Корреспондент.net».

По ее словам, пока личным контактам мешает ситуация с коронавирусом.

«Ситуация с визитами очень сильно зависит не только от политической воли или графиков, она также зависит от ситуации с COVID», — отметила посол. Она добавила, что все же идет работа над организацией визитов украинских политиков в США, визита президента, а также над приглашением президента США посетить Украину.

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