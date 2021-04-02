По опросу россиян, проведенному сервисом SuperJob, Владимир Путин, Дмитрий Нагиев и Данила Козловский попали в тройку лидеров среди самых привлекательных мужчин России.

В рамках исследования, по тысяче мужчин и женщин выбирали самого привлекательного мужчину России. 18% опрошенных мужчин и 17% назвали Путина. 3% женщин и 1% мужчин назвали Нагиева, и еще по два процента опрошенных разного пола указали Козловского.

Однако большая часть ответов досталась варианту «Самый привлекательный мужчина России — это я», 19% опрошенных мужчин заявили так.

Вариант «Нет в России привлекательных мужчин» указали 9% опрошенных мужчин, а среди женщин — 19%.

27% мужчин и 24% женщин затруднились ответить на этот вопрос.

Minval.az