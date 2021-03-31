Россия стягивает батальонные тактические группы к украинской границе под предлогом подготовки военных учений. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью Радио Свобода.

Хомчак считает, что РФ наращивает свое войско возле украинских границ, чтобы «продемонстрировать решительность своих намерений».

«Мы понимаем, что, кроме тех 28 батальонных тактических групп, которые сегодня уже несколько лет находятся у наших восточных границ, мы ориентировочно начисляем, что они увеличатся еще на 25 батальонных тактических групп», — добавил Хомчак.

Учения планируют проводить в Брянске, Воронежской области и в аннексированном Крыму.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что Россия не забыла о своих планах, которые были у нее с 2014 года.

«Вооруженные силы Украины соответствующим образом реагируют на такие действия нашего восточного соседа. Ну и готовимся к всяким возможным провокациям и реагирование на действия противника», — подчеркнул Хомчак.

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