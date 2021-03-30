Разрыв рекламного контракта Роберта Кочаряна со скандально известным медиаменеджером армянского происхождения будет иметь своим последствием информационную кампанию по дискредитации второго президента Армении руками этого самого «медиаменеджера» и его подручными.

Не заплатил — не только публично смешают с дерьмом, но и из «друга Путина» сделают врагом армянского народа, превратят во «второго Пашиняна», ТуркРоберта, агента турецкой разведки, одного из виновников поражения в Карабахе.

Сумеет ли Роберт Седракович дать отпор информационным рэкетирам? Или заплатит второй транш?

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az