Закономерно, что люди и общества больше выигрывают, имея свободу выбора. Когда их принуждают жить по принципу «так надо», начинаются провалы и потрясения. Навязывания чуждых моделей с ошибочными целями неизменно приводят к краху надежд.

Подлинные же трагедии разворачиваются, когда рулят малограмотные вожди, пытающиеся подсунуть современникам ложные ориентиры под видом национальной идеи.

Армения переживает острейший кризис на идеологической основе. Потрясениям страны не видно конца. В их горниле продолжаются игры и манипуляции с выбором судьбоносного пути развития.

Парадоксально, что в роли архитекторов судьбоносного процесса продолжают выступать матерые мошенники, образовательный ценз которых вызывает сомнения.

Одним из таких персонажей является Серж Саргсян, совершивший головокружительную карьеру при наличии скудного интеллекта. Бесславно закончивший серую карьеру третий президент страстно желает реабилитироваться навязыванием обществу своей идеологии.

Будучи одним из главных виновников армянской трагедии и проигрыша в 44-дневной войне, он все еще под следствием, но страстно желает вернуться в активную политику.

Основу его программы составляет территориальный вопрос. Саргсян продолжает будоражить общественно-политическую среду опасным воззванием «Карабах никогда не будет в составе Азербайджана».

Сторонников у него мало, но это не пугает политика. Вероятно, он считает, что прошло достаточно времени с момента фиаско, и его роковые косяки забылись. Бравирует показной наступательностью, внушая, будто дышащая на ладан его республиканская партия (РПА) еще не сказала последнего слова. Убеждает, что за три года организация выросла, стала опытнее и профессиональнее, и ее целью является борьба за сильное национальное государство.

На поверку РПА не пользуется популярностью среди национального избирателя, обладает низким рейтингом доверия. Однако глава партии говорит о наличии политического ресурса, способного переломить ситуацию.

Оступившийся политик расчехляет старое оружие, которым уже воспользовался вместе с соратниками из сепаратистской шайки-лейки.

Встав на преступный путь, он вместе с вооруженными бандами не только развязал войну, но и дополз до Олимпа власти в Армении, используя насилие.

Национальная идея олицетворяет в себе составляющие, касающиеся прошлого народа, его этногенеза. В этом ряду стоят и такие немаловажные обязанности, как выполнение исторической миссии, воплощение смыслов существования с обеспечением безопасности, воссозданием порядка безмятежного сосуществования в семье народов.

Не может самодостаточное общество находиться в состоянии перманентного противоборства с соседями, выражать свою сущность в вандализме.

Все, что принесли Саргсян и его единомышленники армянскому народу, это одни трудности, лишения и кромешная неопределенность, что еще раз доказывает, что национальная идея есть стратегический концепт, и допускать к нему людей необразованных, интеллектуально малоподготовленных опасно.

Пройдохи и мошенники во власти всегда тяготеют к роли идеологов, подстраиваются под образ основоположников идеи, которая влияет на формирование самосознания. Иногда им даже удается заручиться доверием современников в столь чувствительном деле. Но их век бывает коротким, потому как рано или поздно они обнажают интеллектуальную несостоятельность. И тогда серьезным силам приходится брать все в свои руки, дабы предотвратить национальную катастрофу.

Третий президент использует любую возможность, чтобы докричаться до избирателя, чтобы очернить действующую власть, обвинить ее в отходе от политики экспансионизма.

Появляясь на судебных заседаниях, где рассматриваются коррупционные дела, третий президент лезет из кожи вон, чтобы убедить людей в своей невиновности. Как мантру повторяет, будто возбужденное против него уголовное дело есть часть антикарабахской политики Никола Пашиняна.

Сержу Саргсяну, равно как и второму президенту Роберту Кочаряну, слабо признать, что так называемая «борьба за свободу и независимость Карабаха» оказалась гибельной не только для горстки азербайджанских армян, но и для народа Армении. Сепаратисты, превратив ее в краеугольный камень политики страны, пожертвовали не только национальным ресурсом, но и жизнями тысяч граждан. Но сами обогатились.

В своей сути эта политика антинародна, ибо отсекла Армению от развития, участия в актуальных международных проектах.

Азербайджан похоронил карабахскую мечту сепаратистов, дав понять, что территориальные притязания армянских радикалов не имеют ничего общего с чаяниями народа. Иначе обманутые люди не стали бы скандировать на площадях Еревана «Нам Карабах не нужен, это территория Азербайджана».

Саргсяну выгодно бросать поклеп на Пашиняна, представлять дело так, будто премьер, отказываясь от территориальных притязаний к Азербайджану, предстает в образе изменника.

Что касается предъявленных Саргсяну обвинений, они вполне конкретны, и имеют под собой доказательную базу. Находясь на посту главы государства, он занимался хищениями. Громкая история с компанией «Флеш», за которой явный криминальный шлейф, проливает свет на его моральный облик.

Человек, разбогатевший на преступной протекции, разворовавший солдатские пайки, отмывший немереные средства на закупках некондиционных вооружений, по определению не может примерять на себя тогу идейного человека. Отсутствие интеллектуального багажа отвергает претензии на статус носителя здоровой национальной идеи. В душе сам он это понимает, потому использует каждую возможность появления на публике для раскрутки гиблой темы Карабаха.

Напыщенность его невостребованных суждений о судьбе национальной идеи видна невооруженным глазом. Не может расхититель и вор бескорыстно болеть за национальные интересы. Работая на себя, свою семью и приближенных, он с потрохами предал национальную идею, чем и превратил народ в заложника.

Изливает сожаления, мол, его многочисленные призывы к консолидации, предупреждения относительно тягостного положения страны не вызвали общественного резонанса. Но Саргсян забывает, что кровавая война с огромными потерями и есть логический итог провальной политики. Она целиком и полностью на его совести.

Между тем обвинение инкриминирует ему нанесение ущерба государству в размере 1 миллиона долларов. Это слишком мягкое обвинение, если учесть, что на протяжении 10 лет президентства он награбил имущества, как говорится, дай Бог.

Человек, по уши застрявший в криминале, видит выход в смене власти, чтобы к руководству пришли «люди с государственным мышлением». Он ассоциативно намекает на себя и таких, как он сам.

Но, единожды обжегшись, народ более не желает видеть во власти отъявленных коррупционеров и непросвещенных диктаторов. Люди по горло сыты «демократией, национальной идеей и завтраками» от профессиональных шулеров.

Во власти в Армении должны быть добропорядочные и образованные люди, к отряду которых Серж Саргсян и его подельники не имеют никакого отношения.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az