Премьер-министр Армении Никол Пашинян в последний момент откажется от намерения провести внеочередные выборы. Об этом на встрече с журналистами 29 марта заявил независимый депутат парламента Армении Геворк Петросян.

«Думаю, Пашинян обманет и не пойдет на выборы. Он понимает, что у него нет общественной поддержки», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am. Депутат добавил, что премьер-министр вновь хочет показать, что виноваты все, кроме него.

Петросян задал риторический вопрос о том, почему Пашинян раньше не думал о благосостоянии сотрудников Полиции. «Почему решил заняться этой проблемой только тогда, когда почувствовал угрозу потери должности?», — заметил он.

Напомним, что 18 марта Пашинян заявил о том, что 20 июня в Армении пройдут внеочередные выборы. ЦИК это пока никак не подтвердила.

Minval.az