Расширение территории России станет одним из пунктов политической программы объединенной партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Об этом в ходе брифинга заявил замруководителя центрального аппарата партии Николай Новичков.

«У нас в манифесте, который подписали лидеры трех партий, написано «Донбасс – это Россия». И все территории, которые хотят присоединиться к России, должны получить возможность это сделать, а россияне, наши соотечественники, должны получить право на родину», – цитирует Новичкова РБК.

По словам Новичкова, «когда начался конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, представители партии обратились к жителям непризнанной республики».

«Единственный способ решить конфликт раз и навсегда – это присоединение к России. Другого способа не существует, все остальное – это симулякр», – важно заявил он.

Издание «Ведомости» же цитирует писателя Николая Старикова, которого привел в партию Захар Прилепин. Стариков подчеркнул, что одна из ключевых идей программы – «расширение России через присоединение спорных территорий, например Абхазии».

В конце января текущего года лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, председатель партии «За правду» Захар Прилепин и партии «Патриоты России» Геннадий Семигин подписали манифест об объединении. После съезда в феврале новая, объединенная партия получила название «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Миронов, Прилепин и Семигин входят в федеральную тройку кандидатов от партии на думских выборах.

В июле прошлого года партия Прилепина представила предвыборную программу, в которой предложила провести референдумы по присоединению к России самопровозглашенных республик.

«Мы выступаем за немедленное признание Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, по результатам референдумов, включение их в состав России. Мы выступаем за немедленное, по результатам референдумов, присоединение к Российской Федерации Абхазии и Южной Осетии на правах субъектов РФ», – говорилось в документе.

Minval.az