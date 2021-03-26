Россия будет внимательно следить за намеченными на 20 июня внеочередными парламентскими выборами, заявил посол РФ Сергей Копыркин.

«Выборы — внутреннее дело Армении, и будем внимательно следить за тем, что будет происходить в этой сфере. Надеемся, что все эти процессы будут способствовать консолидации общества и решению проблем, которые стоят перед обществом», — сказал Копыркин журналистам в пятницу.

Он отметил, что Москва исходит их того, что интересам Армении и России отвечает все, что работает во благо укрепления союзнических отношений.

«Мы со своей стороны всячески этому способствуем, не вмешиваясь во внутренние дела страны», — отметил Копыркин.

Minval.az