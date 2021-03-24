Глава Минобороны Сергей Шойгу отменил указ своего предшественника о рассекречивании архивов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период 1941-1945 годов. Приказ опубликован на портале правовой информации. При этом Шойгу подписал его еще в ноябре прошлого года, а опубликовали только в минувший понедельник.

«Это часть общего процесса по засекречиванию информации и регресса в этой области», — сказал cho.msk.ru кандидат исторических наук Михаил Соколов.

«За последнее время было принято много ведомственных актов, которые ограничили доступ исследователей-историков к ведомственным архивам, таким как архив ФСБ. И центральный архив министерства обороны тоже, видимо, не отстает от своих коллег. Это вписывается в общую тенденцию пропагандистского обеспечения деятельности Вооруженных Сил и возвращения к старым легендам о Великой Отечественной войне», — сказал он.

Рассекретить архивы поручил в мае 2007 года тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков.

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