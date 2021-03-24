Мать попыталась продать своего восьмимесячного ребенка в Ташкенте. Сообщение о преступлении распространил Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.

Гражданка Н. Ж. была задержана в Янгихаетском районе сотрудниками районного отдела департамента и ташкентского управления Службы госбезопасности в момент продажи своего сына, появившегося на свет в июле прошлого года.

Женщина планировала получить за малыша $10 тыс, передает Газета.uz.

Против матери возбуждено уголовное дело по ст.135 (торговля людьми) Уголовного кодекса, идет следствие.

Minval.az