В Армении скончался один из двух пропавших ранее военнослужащих воинской части Джермука.

После того как солдат нашли, Карен Шахназарян был доставлен в госпиталь. Жизнь Агаси Ованнисяна спасти не удалось, сообщает «Спутник» со ссылкой на Минобороны Армении.

Минобороны в понедельник днем сообщило, что 21 марта в условиях сильной метели, при переходе с одного боевого поста на другой была потеряна связь с двумя военнослужащими-контрактниками. Вечером того же дня стало известно, что местонахождение двух военных удалось установить, и ведутся работы по их эвакуации.

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