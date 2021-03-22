Совет улемов Духовного управления мусульман РФ пришел к выводу, что применение вакцины «Спутник V» с точки зрения ислама считается дозволенным.

«Цель богословского заключения — дать подробное разъяснение состава вакцины «Спутник V» на предмет разрешенности с точки зрения ислама», — поясняют улемы.

В ходе подробного изучения состава вакцины «Спутник V» Совет улемов счел необходимым дать шариатскую оценку двум компонентам, которые вызывают особый интерес и значение, а именно использование клеток абортированного человеческого эмбриона, полученных в 1973 году, и наличие этилового спирта в количестве 2,5 микролитра.

Ссылаясь на Коран, богословы указывают на особый статус человека у Аллаха и на недопустимость использования чего-либо, если в составе присутствует компонент человеческого происхождения. «Однако следует заметить, что в ряде случаев ученые допускают определенные послабления по данному вопросу по причине необходимости этого как спасения жизни человека или сохранения его здоровья», — говорится в богословском заключении.

Что касается этилового спирта, то его количество, которое содержится в вакцине, по словам улемов, считается допустимой нормой для мусульманина.

В заключение Духовное управление мусульман призывает не проявлять «излишнюю щепетильность» в вопросе об использовании вакцины «Спутник V». При этом напоминаются слова пророка Мухаммеда: «Бойтесь чрезмерности в вопросах веры, религии! Воистину, [многие] кто был до вас, погибли именно из-за этого».

Богословское исследование было проведено членом Совета улемов ДУМ РФ, выпускником факультета исламской юриспруденции Международного исламского университета «Аль-Азхар» Ильясом Ганиевым при участии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Международного Центра стандартизации и сертификации «Халяль» и академика РАН, научного руководителя НИИ общественного здоровья имени Семашко» Рамила Хабриева, обсуждено на Совете улемов и принято большинством его членов.

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