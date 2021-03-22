Правящая в Армении партия «Мой шаг» выдвинет кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра на предстоящих внеочередных выборах в парламент, сообщает «Интерфакс».

«Думаю, что это очевидно. Список возглавит Никол Пашинян», — сказал министр юстиции Армении Рустам Бадасаян.

Для роспуска парламента премьер Армении должен покинуть свой пост. Если парламенту дважды не удастся выбрать нового премьера, то он будет распущен. После этого состоятся новые выборы парламента, а нового премьера назначит парламентское большинство.

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