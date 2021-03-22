Выход США из иранской ядерной сделки — демонстрация полной недоговороспособности государства и нарушение международного права, информирует РИА Новости со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Когда США вышли из иранской ядерной сделки, которую сейчас пытаются реанимировать, то они не просто прекратили выполнять свои обязательства, они всем остальным странам запретили выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН. На Западе в целом это воспринималось как «ну что поделать, вот так Соединённые Штаты решили; конечно, хорошо бы они продолжали выполнять резолюцию по иранской ядерной программе, но вот это реальность». Это не реальность, а грубейшее нарушение международного права, демонстрация полной недоговороспособности государства», — сказал Лавров в интервью китайским СМИ, текст которого публикует сайт МИД РФ.

Minval.az