В Щербинке (Новая Москва) кот случайно запер свою хозяйку на балконе, когда на улице был сильный мороз, пишет издание «Москвич Mag».

Женщина вышла на минуту на балкон, а кот в это время ударил лапой по задвижке. Дверь захлопнулась, хозяйка осталась снаружи. Дома больше никого не было, поэтому женщине пришлось звать на помощь. Ее достаточно быстро услышали соседи и вызвали специалистов Московского авиационного центра (МАЦ).

Вскрывать металлическую дверь сотрудникам МАЦ не пришлось. К тому времени, как они приехали на место, домой вернулся сын хозяйки квартиры. Мальчик зашел в квартиру и помог маме выбраться с балкона. Женщина не пострадала.

Minval.az