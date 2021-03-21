Прошел месяц с тех пор, как армянская оппозиция объявила о начале протестов в формате нон-стоп.

В центре Еревана вырос палаточный городок, где противники действующего премьер-министра Никола Пашиняна находятся практически постоянно. Периодически сторонники оппозиции блокируют улицы и подступы к зданию парламента.

Сам Пашинян отверг ультиматум, предъявленный ранее, и не подал в отставку. Позже премьер-министр сообщил о том, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня.

Что произошло за месяц протестов в Армении — в репортаже РБК.

Minval.az