Президент Гурбангулы Бердымухамедов адресовал туркменистанцам праздничное послание по случаю наступления Национального праздника весны – Международного дня Новруз, передает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Как отмечается в обращении туркменского лидера, «Новруз – исконный праздник многих народов, который наши предки отмечали широко, отождествляя его с наступлением нового года».

«Этот праздник – уникальная составляющая национального менталитета. Унаследованные от предков традиции и обычаи сегодня пополняются новым содержанием, обогащаются новыми веяниями. Ныне Новруз – бесценный кладезь, вбирающий древнюю историю, культурное наследие, духовный мир нашего народа», — подчеркнул глава государства.

Президент Туркменистана напомнил, что специальной резолюцией Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН) 21 марта объявлено Международным днем Новруз, а сам праздник включен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«Эти исторически важные события, приумножая международную значимость Новруза и способствуя наращиванию дружественных и братских отношений между народами, имеют огромное значение в сохранении и совершенствовании общечеловеческих ценностей, традиций гуманизма, популяризации национального культурного наследия», — говорится в обращении.

По словам Бердымухамедова, в нынешнем году, ознаменованном 30-й годовщиной независимости Туркменистана, 140-летием города Ашхабад, торжественно отмечается и Новруз байрамы, сопровождаемый колоритными празднествами, состязаниями в искусстве пения, выставками произведений декоративно-прикладного искусства, а также сельскохозяйственной продукции и демонстрацией гастрономических традиций.

Все это имеет особое значение в контексте популяризации древнего культурного наследия Туркменистана, воспитания молодого поколения в духе патриотизма, подчеркнул политик.

«Национальный праздник весны прославляет принципы туркменского народа, основанные на миролюбии, дружбе и гуманизме, воодушевляет наших граждан на грандиозные свершения», — отметил туркменский лидер.

Minval.az