Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и других фигурантов.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки на сумму не менее 31 миллиона рублей. Взамен он обещал поддержку при заключении госконтрактов на закупку лекарств и медицинских изделий для Пензенской области.

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