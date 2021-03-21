Китайский художник Хон Цзиньши рассказал о своей работе – керамической статуэтке, изображающей экс-президента США Дональда Трампа, которая стала предметов многочисленных постов в соцсетях.

Художник пояснил, что на некоторых видео бывший глава государства всегда выглядит всезнающим. Именно поэтому Цзиньши решил изобразить бывшего американского лидера «в состоянии всеведения, в котором его никто не сможет превзойти».

По словам Цзиньши, фигурка получилась миролюбивой. Хотя художник не исключает, что некоторые люди могли соединить статуэтку и его действиями на посту президента.

Статуя медитирующего Трампа стала популярной в Сети. Теперь художник продает фигурки двух размеров за 150 и 610$.

Minval.az