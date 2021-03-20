Кто бы ни пришел к власти в Армении, отказаться от трехстороннего заявления по Карабаху на данный момент невозможно. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в субботу на встрече с жителями села Уджан Арагацотнской области, соощает Спутник Армения.

Пашинян напомнил, что его продолжают обвинять в предательстве из-за подписания трехстороннего заявления по Карабаху. Однако, по словам главы правительства, на это нужно задать вопрос, что могут сделать другие власти, откажутся ли они от этих договоренностей. На это, как отмечает премьер, ему отвечают отрицательно, поскольку это приведет к катастрофе.

«Да, нас обвиняют в том, что мы после 2018 года не успели решить целый ряд вопросов в Вооруженных Силах, которые существовали на протяжении 25 лет. Эти обвинения верны, но возникает вопрос: почему вопросы с продовольствием и снарядами все еще должны были существовать в 2018 году?» – заметил премьер.

Как отметил Пашинян, после «бархатной революции» в 2018 году Армения попыталась изменить ход переговорного процесса, который, по его словам, предусматривал поэтапную передачу территорий Азербайджану. Он добавил, что когда против Карабаха началась война, то армия вела бои до тех пор, пока это было возможно.

Minval.az