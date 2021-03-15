«Международный аудит не утвердил отчет Всеармянского Фонда «Айастан», представленный правительством Армении, что ставит под вопрос будущее всего Фонда».

Об этом написал в своем тг-канале политолог Андраник Ованнисян.

Он добавил, что около 8 миллионов долларов США, перечисленных армянами Диаспоры в Фонд, были обналичены и незаконно присвоены представителями действующего в Армении режима.

«Ирония заключается в том, что ни СНБ, ни Прокуратура ничего не заявили по этому делу, хотя бы для имитации проведения расследования», – отметил Ованнисян.

Minval.az