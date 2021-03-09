Не верьте британским сказкам Армена Саркисяна, с точки зрения закона да, дедлайна нет, но никого этим не обманешь, это не решает проблемы. Об этом на своей странице в Facebook написала экс-министр юстиции Арпине Ованнисян, комментируя недавнее заявление аппарата президента.

«Не верьте британским сказкам Армена Саркисяна. Этот интриган, время от времени посещающий Армению, теперь учит нас «новой юриспруденции». Если был срок для указа, обратился бы сегодня. Что касается закона, то да, крайнего срока нет, но НИКОГО не обманешь, это не решает проблему.

Истинная природа человека раскрывается в пограничных ситуациях. Сначала я думала, что 2018 год будет таким, но война сильно изменила мою жизнь и жизни многих. Этот человек жалок по своей сути. У него даже не хватает смелости быть откровенно плохим. На протяжении всей своей жизни он взял все возможное и невозможное в Армении и НИЧЕГО не дал взамен.

Торговец кровью, достоинством и Родиной и больше ничего. Возраст усугубил пороки и не принес даже намека на самопожертвование и преданность».

Minval.az