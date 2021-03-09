Это бред. Об этом во время митинга оппозиции 9 марта в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, коснувшись утверждения премьер-министра Никола Пашиняна о том, что заявление об его отставке начальник Генштаба сделал по инициативе третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

«Никол Пашинян не может организовать выборы. Он должен уйти, у него нет легитимности. Он предал армянский народ. Выборы нужны, но только после ухода Никола с поста премьер-министра», — приводит его слова армянский интернет-портал news.am.

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К правительственной даче стянуто большое количество полицейских.



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Оппозиционные депутаты встали между полицейским кордоном и сторонниками «Движения по спасению Родины», чтобы предотвратить столкновения.

«Мы с коллегами решили встать между ними, чтобы не допустить кровопролития», — сказала депутат от “Процветающей Армении” Наира Зограбян (цитата по «Спутнику»).

К ней присоединились коллегии по фракции Арман Абовян и Микаел Мелкумян, а также представители РПА Хосров Арутюнян и Эдуард Шармазанов. Лидер оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян расхаживает между рядами оппозиционеров и следит за развитием событий.

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На проспект Баграмяна и улицу Демирчяна в постоянном режиме пребывают новые полицейские силы. Здесь граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, установили палатки, тем самым перекрыв вход в здание парламента республики.

У стражей порядка щиты, каски и они пытаются рядами шаг за шагом продвигаться вперед. Создается впечатление, что тем самым полицейские пытаются открыть улицу. Граждане на их действия откликаются свистами и скандированием «позор».





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Граждане, вот уже десятый день проводящие акции протеста на проспекте Баграмяна в Ереване, разместили палатки и на улице Демирчяна, перекрыв тем самым вход в здание парламента Армении.

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Вчера и сегодня собрались армия, командующие и решили, что будут стоять до конца. Об этом заявил на митинге оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване 9 марта кандидат в премьер-министры Армении от Движения по спасению Родины Вазген Манукян. «Все могло быть иначе, если бы у нас был президент, но у нас его нет.

У нас есть один богатый турист, который живет в 5-звездочном особняке и которого обслуживают свыше 100 человек. У него администрация в 170 человек. За счет нашего бюджета он гуляет по миру, не принося при этом никакой пользы Армении. Если даже в эти минуты он обратится в КС, все равно мои слова в силе – у нас нет президента. Но у нас есть парламент, который, по нашим законам, является высшей властью. Какие решения за эти 2,5 года он принял в пользу нашего народа? Никаких. Это группа тунеядцев, которая только вредит нашему народу и государству. Мы от нее требуем лишь одного – соберитесь и потребуйте отставки Пашиняна», — заявил Манукян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.



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Никто не должен пытаться войти в здание Национального собрания. Об этом заявил координатор движения «Спасение Родины», представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян во время митинга оппозиции на проспекте Баграмяна.

Отметим, что по призыву кандидата в премьер-министры Вазгена Манукяна участники митинга двинулись перекрыли входы в парламент.

«Это наша очередная акция неповиновения. Мы перекрыли проспект Баграмяна на 10 дней. Мы должны держать эту улицу закрытой, потому что Национальному собранию больше нечего делать. Мы не поддадимся ни на какие провокации, у нас нет проблем с полицией. Не создавайте искусственных столкновений. Мы продолжим нашу акцию протеста на этой улице (речь идет об улице Демирчяна). Предлагаю принести две палатки и поставить их у входов», — заявил Сагателян.



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Обстановка на проспекте Баграмяна в Ереване резко обострилась. Участники митинга перекрыли все входы в парламент и не позволяют депутатам войти в здание.



Ранее кандидат в премьер-министры от Движения по спасению Родины Вазген Манукян призвал участников митинга не пропускать депутатов в здание Национального Собрания, отмечает армянский интернет-портал news.am.



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