Лидер оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян назвал сегодняшний день переломным, а отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна — неизбежной. Об этом он заявил в ходе митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в понедельник.

«Мне тоже больно не только за потери, я думал, сможем ли мы возродиться, восстановиться. В этом случае не то же самое, что построить дом. Я спрашивал себя, сможем ли мы восстановиться духом, сегодня вы доказали, что мы восстанавливаемся. Армия уже восстанавливается», — сказал Манукян (цитата по «Спутнику»).

Он отметил, что на митинге собрались те, кто должен восстановить Армению, создать армию, отстроить страну. Манукян подчеркнул, борьба ведется не за то, чтобы «сменить плохого руководителя на хорошего».

«У нас нет плохих руководителей, потому что страну захватили враги. То, что враги пришли в Армению — ошибка армянского народа. Страна должна возродиться, и сегодняшний день показал, что так и будет», — заявил Манукян.

Лидер оппозиционного движения призвал всех «встать на ноги», он убежден, что отставка премьера неизбежна.

Minval.az