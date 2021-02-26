«Никола Пашиняна у власти удерживает пока тот факт, что оппозиция проводит сплошные митинги, не решаясь на открытое выступление, тем более с применением оружия».

Об этом в интервью Minval.az заявил эксперт-международник Григорий Трофимчук, комментируя сложившуюся ситуацию в Армении, которая столкнулась с угрозой гражданской войны.

По мнению политолога, с примкнувшими к протесту генералами – практически тоже самое: военную технику они на улицы не вывели, и даже им самим не понятно, поддержит ли их армия в целом, ведь даже несколько высших офицеров это ещё не вся армия.

«Возникает вопрос: а на что же вообще способна ещё армянская армия? Ответ на этот вопрос важен и для Баку, который внимательно оценивает потенциал этой структуры.

Сам Пашинян делает упор на том, что уйти со своего поста он может только в результате законного волеизъявления народа, выборов. Это достаточно странное заявление от имени того, кто сам пришёл к власти через переворот и блокаду всей инфраструктуры страны», — заметил Трофимчук.

Оппозиция, отмечает наш собеседник, в последние дни активно публикует фотографии мест сбора сторонников Пашиняна, указывая пальцем, что у того почти никого не осталось. «Идёт борьба цифр, у кого эта картинка «гуще». Уже сам факт этого странного соревнования ослабляет оппозицию. Ведь если, по словам её лидеров, за спиной Пашиняна почти никого не осталось, – то что же тогда им мешает довести начатое дело до конца?», — задается вопросом политолог.

Главная же проблема армянской оппозиции, по его мнению, состоит в том, что народ Армении, в основной массе, не устраивают старые фигуры, представляющие так называемый «карабахский клан», а новых никто не предлагает.

«Тем более что Саргсян фактически своими же руками и привёл Пашиняна к власти, так что и он тоже должен нести свою долю ответственности за происходящее в Армении.

Поэтому сам Пашинян выглядит уверенно и спокойно. А его супруга выглядит, как на обложке влиятельного иллюстрированного журнала, как будто за спиной её мужа нет горы из сотен свежих армянских трупов.

В таких ситуациях он чувствует себя рыбой в воде. К тому же, пока длится вся эта нестабильность, ему не надо отчитываться перед населением за какие-то экономические показатели. То есть его всё устраивает», — подчеркнул наш собеседник.

Самой же оппозиции, считает он, надо понимать, что если она на самом деле намерена снести Пашиняна, то, видимо, придётся жертвовать жизнями своих сторонников.

«Но такие деятели как тот же Вазген Манукян на такое явно «не подписывались». Сам же Пашинян, в отличие от Саргсяна образца 2018 года, уже вполне готов стрелять по своим соотечественникам. К тому же у Пашияна в кармане лежит главный козырь, которым он ещё не сходил: поддержка США и Запада в целом по всему комплексу карабахских проблем, включая и теоретически возможное признание самого Карабаха», — считает он.

Говоря о реакции Москвы на происходящее, Трофимчук заметил, что «российская сторона реагирует в официальном ключе – впрочем, как и всегда, – подчёркивая, что всё должно находиться в рамках закона».

«Но замена действующего премьер-министра на этом этапе вряд ли выгодна даже ей. Так как потом всё придётся начинать сначала, имея в виду проблему стабильности во всём регионе», — заключил политолог.

Minval.az