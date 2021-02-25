Армянский президент Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна. Ранее он поставил под сомнение заявление главы кабинета министров о якобы имевшей место неэффективности оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

«На основании предложения премьер-министра освободить первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна от занимаемой должности», — говорится в опубликованном на сайте главы государства документе.

Ранее онлайн-ресурс yerevan.today сообщил, что Хачатрян в ответ на вопрос, возможно ли, чтобы ракета «Искандера» взорвалась на 10%, как утверждает премьер, долго смеялся, после чего отметил: «Конечно, невозможно <…> Как? <…> «Искандер»? <…> Один выстрел? <…> На 10%? <…> Извините, но это несерьезно». Что касается возможного служебного расследования в связи с этим, то, по данным издания, первый заместитель начальника Генштаба подчеркнул, что никакое расследование не ведется, поскольку подобного неудачного выстрела не было.

Minval.az