Вагаршак Арутюнян, министр обороны Армении, в очередной раз пообщался с российским журналистами — на сей раз РИА «Новости». В отличие от своего прошлого интервью телеканалу «Россия», на сей раз он не стал делиться планами нанести ракетные удары по жилым кварталам Гянджи. Но зато, рассуждая о безопасности народа Нагорного Карабаха, для начала заявил, что ее должна обеспечивать «армия обороны» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az). Затем добавил: «Армения по-прежнему остается гарантом безопасности народа «Арцаха», и эту историческую миссию мы никогда с себя не снимем». И закончил, что «самое главное – это, конечно же, российское военное присутствие в регионе, благодаря чему сначала удалось добиться прекращения огня, а впоследствии попросту предотвратить гуманитарную катастрофу». О той гуманитарной катастрофе с миллионом вынужденных переселенцев, ответственность за которую несет его страна, естественно, умолчал. Но зато всячески выражал лояльность Кремлю. А еще старательно обозначал, что бы Армения желала получить взамен.

В частности, глава армянского оборонного ведомства прозрачно намекнул: «Проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится, причем в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены наши российские коллеги». Напомнив, что в конце января Армению посетила представительная делегация Министерства обороны Российской Федерации как раз для оказания содействия по вопросам реформирования и модернизации ВС Армении, Арутюнян добавил: «По итогам совместной работы выработаны рекомендации по дальнейшим действиям и мероприятиям в рамках модернизации армянских вооруженных сил с учетом их текущего состояния, причем очень серьезный акцент поставлен на военно-техническую составляющую данного процесса». Затем озвучил еще один намек: было бы очень неплохо, если бы Россия перебросила часть своих подразделений на восток Армении, то есть поближе к границе с Азербайджаном. Дескать, Москва и Ереван уже «прорабатывают вопрос». То, что Россия оказывает Армении помощь в модернизации армии, подтвердил и посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Сказать, что это интервью оставляет «поле для вопросов», ничего не сказать. В самом деле, как понимать спич Арутюняна по поводу «армии обороны» Карабаха? И тем более роли Армении как «гаранта безопасности»? Да еще в плотной увязке с российским военным присутствием? Кто и когда, интересно, признал за Арменией этот статус?

Можно, конечно, отмахнуться: мол, такие заявления делаются для внутриполитического употребления. И даже с изрядной долей иронии отметить, что в Армении на российском треке власть и оппозиция «поменялись ролями»: Вагаршак Арутюнян, министр обороны в правительстве «соросят», всячески выражает Москве верноподданнические чувства и подчеркивает, что Армения — это единственная, кроме самой России, страна, чьи границы охраняют российские пограничники, а лидер «антипашиняновской» оппозиции Вазген Манукян на митинге 20 февраля заявляет: «Нам нужно быстро восстановить отношения с союзниками. Это не только Россия, но и Иран, Китай и любая сила, борющаяся против агрессии Турции. Рано или поздно, после нашей победы, после построения нормального государства у нас будут отношения со всеми странами, но не на рабских условиях, как сегодня, а на условиях, диктуемых нами». И не только поинтересоваться, как Армения, с разваленной экономикой, уничтоженной армией и не дотягивающим до 3 миллионов населением собирается «диктовать условия» России, Ирану и Китаю, но и отметить, что Россию Манукян упомянул вскользь, в одном ряду с Ираном и Китаем, хотя отношения тут далеко не «равнозначные». И еще прошелся по поводу «рабских условий», что точно не относится ни к Тегерану, ни к Пекину.

Только вот провокационные заявления Вагаршака Арутюняна выходят за рамки внутриполитической повестки дня в Армении. Заявления главы оборонного ведомства Армении входят в слишком жесткий клинч с Трехсторонним заявлением. И это уже повод поинтересоваться: за три с лишним месяца министр не нашел времени внимательно прочитать текст Трехстороннего соглашения от 10 ноября? Или не уяснил для себя, что вопрос статуса Карабаха закрыт, а значит, у него не может быть ни своей «армии обороны», ни самозванных внешних «гарантов»? Или в Ереване вполне сознательно взяли курс на торпедирование Трехстороннего соглашения?

А вот тут вопросы возникают уже не только и не столько к Еревану, сколько к Москве. Той самой Москве, которая, если верить Копыркину, взялась помочь Армении «модернизировать армию», а если еще и Арутюняну, то прорабатывает вопрос переброски своих подразделений к границе с Азербайджаном. Опять-таки намеренно оставим в стороне ироничные «шпильки», предстоит ли эту армию «модернизировать» или заново создавать после карабахского разгрома. И тем более воздержимся от гадания, на самом ли деле Москва в своей нынешней ситуации готова «вбухать» в Армению миллиардов пять-шесть «зеленых» только на восстановление «бронепарка», притом что Ереван — далеко не единственный «получатель» такого рода помощи. Просто, как бы это поделикатнее, Россия готова помогать Армении с модернизацией армии, не дожидаясь, пока эта самая Армения хотя бы откажется от торпедирования российского же миротворчества? И как с этой самой миротворческой миссией будет сочетаться появление российских подразделений уже на востоке Армении? И, наконец, стоило ли Копыркину так быстро поддакивать Арутюняну? Понятно, что после проигранной войны и на фоне внутриполитического кризиса в Армении Россия укрепляет свои позиции в «форпосте», но отдают ли отчет в Москве, что все эти заявления и интервью читают не только в Ереване, но и в Баку? И не только читают, но и делают свои выводы?

Нурани

Minval.az