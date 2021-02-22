

Есть риск, что экономика Армении окажется у порога дефолта. С каждым днём увеличивается обслуживание долга — оплата процентов. Это означает, что Армения не только не сможет взять новый долг, но международные финансовые институты могут взять экономику Армении под свой прямой контроль. Об этом в своем Телеграмм-канале написал бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян.

«Месяц назад правительство распределило евробонды на 750 млн. долларов, тем самым увеличив государственный долг на 10%. Эту сумму должны были потратить на развитие экономики, чтобы была экономическая активность, вырос бы ВВП, однако, как выяснилось, сумму будет потрачена на выплату зарплат и конечно же премий! После смены власти государственный долг вырос на 2,3 миллиарда долларов. До конца года государственный долг пересечёт порог и достигнет порога 70% долга-ВВП.

По законодательству о Государственном долге предел допустимого долга составляет 60%, который на данный момент в Армении уже составляет 65-66%. Т.е., Государственный долг уже перешёл порог, установленный законодательством. Кроме того, 70% долга в иностранной валюте, а это становится рискованным при смене курса валюты. На данный момент, на каждого гражданина РА есть реальный долг в размере 2960 долларов. Граждане Армении дорого платят за ошибки Никола. И финансово тоже.

Дорого платят за счёт жизни своих детей, оставляя последующим поколениям огромные долги и страну, приговоренную на неконкурентоспособную экономику», — отметил он.

Minval.az