Подготовлена петиция об объявлении Новруза национальным праздником в Грузии.

Автор обращения – общественный деятель Самира Байрамова.

Петиция на азербайджанском и грузинском языках размещена на сайте www.manifest.ge и адресована парламенту Грузии.

В документе отмечается, что Грузия отличается этническим разнообразием и это является богатством страны. По словам автора документа, проживающие в стране различные нацменьшинства считают Грузию своей родиной, однако их участие в политической и культурной жизни страны практически незаметно.

Автор петиции полагает, что культура связывает и сближает народы: «В Грузии Новруз отмечается долгие годы, это доказывает известная поэма «Богатырь в тигровой шкуре». Объявление Новруза национальным праздником сыграет важную роль в укреплении различных этнических групп, проживающих в Грузии, усилении культурных и социальных связей».

Документ должен набрать 2 тыс. подписей, чтобы законодательный орган принял к рассмотрению, информирует Report.

Minval.az