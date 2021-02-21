При президентстве Владимира Зеленского Вооружённые силы Украины (ВСУ) ослабли по сравнению с периодом правления Петра Порошенко. Об этом заявил бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов.

«Начиная с 2014 года было наращивание мощности вооружённых сил и в вопросах вооружения, и в вопросах профессионализма, и в вопросах технико-материального обеспечения. Сейчас этого нет», — приводит его слова телеканал «Прямой».

По словам Турчинова, команда Порошенко передала преемникам «сильную армию», о которой они не заботятся. Он также добавил, что впервые за семь лет финансирование украинской армии осталось на прошлогоднем уровне, а два года подряд денежное довольствие военнослужащих не индексируется даже на значение инфляции.

Minval.az