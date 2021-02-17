«Анализ имеющейся информации позволяет сделать вывод о том, что 20 февраля в Ереване запланирована масштабная попытка государственного переворота, цель и задача которой — насильственное отстранение от власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна».

Об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По словам эксперта, совокупные затраты на реализацию указанных мероприятий составляют порядка 30 млн. долларов, значительная часть из которых — это средства, выделенные по линии зарубежных армянских диаспор и олигархов армянского происхождения.

«Один из сценариев заговорщиков предусматривает, что Пашиняна может постигнуть судьба Н. Чаушеску — быстрая внесудебная расправа и казнь на месте. Для «подогрева» протестных активистов, которых планируется вывести на улицы Еревана 20 февраля, туда из-за рубежа уже прибыла группа телеграмеров и блогеров, которые находятся на содержании у нескольких армянских медиамагнатов, вовлечённых в заговор. Успех или неудача антипашиняновского заговора критически зависит от того, какую позицию в событиях 20 февраля займут армия, СНБ и правоохранительные структуры, точнее — от лояльности их руководителей нынешнему премьер-министру Армении. Что касается позиции России, то она рассматривает Никола Пашиняна как легитимного руководителя Армении, который в условиях возможного политического форс-мажора имеет все возможности для необходимых действий по обеспечению правопорядка с опорой на Конституцию и законы Армении», — добавил Коротченко.

Minval.az