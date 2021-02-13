Поставки вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, в Украину задерживаются, сообщил замглавы украинского министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко объяснил, что задержка вызвана изменением подхода к регистрации вакцины.

«Ожидали, что регистрация будет в прошлый четверг, но штаб-квартира Pfizer изменила подход, они должны урегулировать определенные бюрократические подходы: подписать договор между Pfizer и COVAX и Украиной и Pfizer», – рассказал замминистра.

Он добавил, что на данный момент вакцина Pfizer в рамках механизма COVAX не была поставлена ни в одну из 17 приоритетных страны из-за необходимости регистрации.

При этом, по словам Ляшко, в начале следующей недели Украина получит вакцину компании AstraZeneca.

Minval.az