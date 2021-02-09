Поствоенную Армению сотрясают не только закулисные политические эксцессы но и реальные фобии, из-за которых МО РА приходится ежедневно выступать с очередным опровержением слухов и домыслов.

Непотопляемый отец современной армянской фантастики Арцрун Ованнисян и бесполезная Шушан Степанян, призрачный «контролер» МО Армении Джалал Арутюнян (по прозвищу Fried Casper), консервативный кретин Эдмон Марукян и неприкасаемый «оружейный барон» Давид Галстян — карикатурные герои очередного выпуска проекта Caliber.



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