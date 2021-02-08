Как государство Армения, к сожалению, абсолютно неуспешна. И лучшее доказательство тому — то что армяне (трудолюбивый и талантливый народ) массово уезжают из своей страны, вместо того, чтобы массово репатриироваться в Армению.

Ни работы, ни достойных условий жизни, ни перспектив, одна лишь тотальная коррупция вокруг и безнадега, еще памятник нацистскому коллаборанту Нжде.

А ведь Армения — очень красивая страна, могла бы стать туристической Меккой Южного Кавказа и процветать.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Minval.az