Вице-президент Европарламента Никола Бир выступила за введение санкций против белорусских судей и сторонников Александра Лукашенко. Об этом она сказала на онлайн-конференции «Солидарность с Беларусью».

«Персональных санкций, введенных в отношении представителей силовых структур, недостаточно. Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы, сторонников Лукашенко», — сказала Бир.

По ее словам, европейские страны «должны искать баланс между давлением и взаимодействием с белорусской властью».

В свою очередь белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что для давления на режим нужно ввести эффективные санкции против его «кошельков», силовиков, пропагандистов, тех, кто участвовал в фальсификации выборов, и тех, кто сейчас незаконно судит белорусов.

Minval.az