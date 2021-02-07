В Туркменистане к празднованию 30-летия независимости построят трибуну для парадов, питомник для алабаев и отель, названный в честь президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Стоимость некоторых объектов раскрыли журналисты, сообщает «Хроника Туркменистана».

Телевидение показало сюжеты о совещании у президента, которому демонстрировали слайды с возводимыми объектами. На них были обозначены заказчик, исполнитель, сроки и стоимость строительства. Ранее эта информация в открытом доступе не публиковалась.

Ряд объектов общей стоимостью 1,37 миллиарда долларов построит французская Bouygues Bâtiment.

В их числе — правительственная трибуна для приема парадов в Ашхабаде, Центр международных приемов, здание банка «Туркменбаши», а также отель «Аркадаг». Строительство отеля оценивается в 448 миллионов долларов.

«Аркадаг» («Покровитель») — официальный титул Бердымухамедова.

Кроме того, туркменская компания Myradym построит питомник для алабаев. Его полная стоимость неизвестна.

Minval.az