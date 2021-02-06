Германия выделила на программу поддержки оппозиции в Беларуси около 21 миллиона евро, заявил, выступая на онлайн-конференции «Солидарность с Беларусью», глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Власти ФРГ приняли план действий в поддержку оппозиции Беларуси, речь идет о предоставлении убежища и стипендий, поддержке независимых СМИ, заявила ранее в традиционном видео выступлении в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Будьте уверены: Германия и ЕС на вашей стороне. Мы ввели санкции против Лукашенко и его режима. И мы разработали план действий «Гражданское общество Беларуси» на сумму до 21 миллиона евро», — заявил министр, обращаясь к сторонникам белорусской оппозиции.

«Мы предложим стипендии студентам, которые были исключены из школ и университетов за участие в демонстрациях. Будем поддерживать независимые СМИ. Окажем психологическую помощь жертвам пыток и предоставим убежище преследуемым белорусам в Германии. И мы создадим механизм для сбора доказательств против тех, кто нарушает права человека. Придет день, когда они будут привлечены к ответственности. Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона», — добавил он.

Minval.az