Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что внес свой вклад в развитие вирусологии, без которого не была бы разработана российская вакцина от коронавируса. Об этом он сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Он рассказал о событии, которое произошло около десяти лет назад в Центре имени академика Н. Ф. Гамалеи, специалисты которой создали отечественную вакцину «Спутник V». По его словам, учреждению должны были отключить электричество за «неуплату по долгам», и тогда все находящиеся там препараты испортились бы.

«Я спас. Им не отключили свет. Все образцы вирусов спасены. Мой вклад. Сейчас бы у нас не было вакцины и умерло бы еще больше людей», — сказал политик.

Он добавил, что до этих пор ни один журналист не рассказывал об этой истории и не отметил его вклад, позволивший «спасти вирусологию» страны.

Minval.az