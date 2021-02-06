Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал слабослышащего Евгения Агафонова после задержания на акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Об этом сообщает «Апология протеста».

Агафонов — инвалид III группы по слуху, он не имеет возможности говорить. Как рассказал адвокат Сергей Локтев, мужчина не знал об акции и не участвовал в ней — 31 января он шел мимо места ее проведения в магазин.

В отделе полиции мужчину продержали девять часов, ему не предоставили переводчика на язык жестов. Адвокат подчеркнул, что из-за того, что Агафонов слабослышащий, он не мог понимать разъяснения полицейских о своих правах.

На Агафонова составили протокол о нарушении правил проведения митинга и перекрытие дорог (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). В нем полицейские указали, что мужчина «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги».

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