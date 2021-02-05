Устройство Армянской АЭС в Мецаморе не позволяет усовершенствовать станцию в соответствии с современными требованиями безопасности для производства атомной энергии, в связи с чем она должна быть как можно скорее закрыта., сообщает «Вестник Кавказа».

Такое положение содержится в докладе рабочей группы Еврокомиссии об исполнении соглашения о партнерстве с Арменией в 2020 году.

«Атомная электростанция, расположенная в Мецаморе, не может быть модернизирована до уровня, требуемого международно признанными стандартами атомной безопасности, и потому должна быть как можно раньше закрыта и безопасно выведена из эксплуатации», — говорится в документе.

В связи с этим в Еврокомиссии отметили необходимость скорейшего формирования соответствующей дорожной карты по закрытию Армянской АЭС.

Мецаморская атомная электростанция функционирует в Армении с 1976 года по устаревшим технологиям. После землетрясения в Армении в 1988 году Мецаморская АЭС была закрыта, но в 1995 году АЭС возобновила работу, несмотря на призывы и жесткую критику международного сообщества.

В настоящее время Мецаморская АЭС, наращивая мощность функционирует без соблюдения соответствующих норм безопасности.

Minval.az