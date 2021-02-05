Эсминец 6-й Военно-морской флотилии США «Дональд Кук» вошел в территории воды Грузии в Черном море.
Информацию об этом распространило Министерство внутренних дел (МВД) Грузии.
Сообщается, что военный корабль встретил в порту Батуми капитан Департамента береговой охраны Пограничной полиции МВД Грузии Рамаз Папидзе.
Отмечено, что целью присутствия является укрепление сотрудничества в между США и Грузией.
Отметим, что эсминец «Дональд Кук» имеет на вооружении управляемые ракеты. Сообщается, что после завершения совместных учений с Береговой охраной Грузии 6 февраля корабль покинет территориальные воды Грузии.