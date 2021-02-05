«Россия и Евросоюз заинтересованы в поддержании и расширении каналов для диалога», заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Важно, как я считаю, что с обеих сторон подтверждена заинтересованность в поддержании и расширении каналов диалога, в том числе по вопросам, где наши позиции расходятся. Россия рассчитывает, что на саммите ЕС в марте в ходе стратегического обзора отношений с РФ будет сделан выбор в пользу конструктивного, профессионального и прагматичного взаимодействия Брюсселя с Москвой», — подчеркнул С.Лавров.

Глава МИД отметил, что России и ЕС необходимо договориться о создании канала, позволяющего обсуждать взаимные озабоченности по поводу дезинформации в период пандемии: «Некоторые силы в ЕС воспользовались темой пандемии, чтобы обвинить Россию в дезинформации. Если мы действительно хотим пресечь эти информационные войны, то нам нужно с ЕС договориться о создании еще одного канала, чтобы разговор о дезинформации основывался на фактах, позволяющих рассмотреть взаимные озабоченности на профессиональном уровне. Так что наше предложение остается в силе».

По словам главы МИД, Москве и Брюсселю необходимо договориться о принципах, основанных на невмешательстве во внутренние дела суверенных государств на постсоветском пространстве: «Нам нужно – я считаю, было бы правильно, — договориться о принципах, которые включали бы обязательства не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, будь то на постсоветском пространстве, на Западных Балканах или где бы то ни было еще».

С.Лавров отметил, что Москва и Брюссель продолжат прилагать усилия по нормализации критической ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе: «Мы продолжим нашу совместную работу в рамках реализации СВПД по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Сейчас наступает критический момент».

Minval.az