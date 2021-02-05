Никол Пашинян, премьер-министр Армении, отправился с визитом в Казахстан — для участия во встрече глав правительств стран ЕАЭС. Налицо очередная попытка продемонстрировать «верность своим союзническим обязательствам», «лояльность Москве» и т.д. И в эту демонстрацию верноподданичества можно было бы даже поверить, если бы не показательные внутривластные процессы в самой Армении. Где явно укрепляют свои позиции «соросята».

Впрочем, расскажем по порядку. 3 февраля парламент Армении на внеочередном заседании как раз обсудил и принял в первом чтении поправки в Судебный кодекс — к полному изумлению многих депутатов, которые полагали, что в нынешней ситуации созывать внеочередное заседание можно, если в повестке дня вопросы безопасности, но никак не поправки в судебный кодекс.

В окружении Пашиняна, однако, считают иначе. «Шашлычный фюрер», пытаясь взять под личный контроль не только парламент и правительство, но и судебную власть усиленно продвигает в Армении «судебную реформу»: вносит поправки в Судебный кодекс, перераспределяет полномочия, и главное, назначает новых членов высших судебных органов. И вот среди последних обращает на себя внимание избранный еще 22 января в состав Высшего судебного совета Давид Хачатрян, кандидат юридических наук и брат начальника Специальной следственной службы Армении Сасуна Хачатряна. А еще в своей карьере он занимал пост председателя совета директоров Фонда «Открытое общество» в Армении. А когда депутат парламента Армении Тагуи Товмасян поинтересовалась подробностями его работы в этой организации, добавив, что сегодня звучит много заявлений о работе Фонда «Открытое общество», которая направлено против интересов Армении, новоиспеченный член Высшего судебного совета заверил, что будет действовать «исключительно в интересах Армении». Что же до подозрений относительно фонда Сороса, то Хачатрян отпарировал: «Вы сами сказали, что это разговоры, утверждения». А затем для пущей уверенности добавил: «У Бальзака, кажется, есть такая фраза – как из тысячи кроликов не можешь получить коня, так и из тысячи сомнений не можешь получить факт».

Только вот речь не только о сомнениях и предположениях. «Удельный вес» и влияние «соросят» в армянских властных структурах, подберем самый мягкий эпитет, весьма высоко. К тому же расставлены эти самые «соросята» на ключевые позиции, определяющие, к примеру, деятельность судебных органов. Или внешнюю политику, где, согласно сведениям из ереванских источников, деятельность послов Армении в ключевых странах: США, Россия, Грузия, Украина и Бельгия, в чьей столице Брюсселе находятся представительства НАТО и ЕС — координирует уже не МИД, а «соросенок» Арсен Харатян. Нидерланды в этот список как бы не вошли. Но именно посол Армении в Нидерландах Тигра Балаян, напомним, отличился на днях, назвав в качестве примера для подражания введенные европейскими странами санкции против России по «делу Навального». Чем вызвал понятное возмущение среди российских экспертов. Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко так прокомментировал слова Тиграна Балаяна: «Когда посол страны-союзника России выступает с подобного рода заявлениями, мы можем назвать его политическим маргиналом. К сожалению, сегодня в Армении очень много политических маргиналов среди элиты и государственных служащих». И еще отметил: «Армения входит в число тех, кто зависит от политической конъюнктуры. 30 лет она говорит, что является нашим союзником. Но как наш союзник мог позволить, чтобы – еще при Серже Саргсяне – в Ереване было создано самое большое посольство США на постсоветском пространстве? США явно не стремятся к улучшению отношений между Арменией и Россией. Как наш союзник разрешил деятельность в армянских городах сотен, возможно, тысяч организаций, спонсируемых Джорджем Соросом и другими западными агентами? Почему наш союзник продолжает ставить памятники нацистскому коллаборанту Гарегину Нжде? Таких вопросов у России к Армении довольно много, причем по принципиальным моментам».

И, судя по поведению Еревана, вряд ли этих вопросов в ближайшие дни станет меньше. А поездка Пашиняна в Казахстан вряд ли дает ответы на них. Армения превращается из союзника в «тикающую бомбу», которая, получая от России множество положенных союзнику преференций, может в любой момент преподнести ей малоприятный «сюрприз».

И вот это уже точно не внутреннее дело Армении.

Нурани

Minval.az