«Новостей пока нет, останемся в аэропорту до тех пор, пока не выяснятся наши вопросы».

Об этом в ереванском аэропорту «Звартноц» заявил один из депортированных из России граждан Армении, передает Tert.am.

«Мы потратили деньги и хотим поехать по своим делам. Из аэропорта нет никакого ответа», — добавил он.

Другой гражданин сказал, что их призывают ждать. «Как долго ждать? Мы не дети, чтобы дать нам игрушки, посадить здесь, где будем играть и ждать. Наше требование — снять с нас депортацию, восстановить билеты, чтобы у нас там не возникло проблем», — подчеркнул он, отметив, что в России сказали, что документ фальшивый, поэтому депортировали.

«Мы будем ждать, пока не решатся наши вопросы. Никто из нас не уедет отсюда, будем здесь ночевать», — добавил гражданин.

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