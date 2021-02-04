В Кыргызстане арестовали депутата Кубанычбека Жумалиева, руководившего правительством в 1996-1998 годах.

По версии следствия, будучи парламентарием, Жумалиев лоббировал выгодные себе законопроекты в сфере образования и, будучи фактическим владельцем вуза, незаконно получил лицензию на ведение образовательной деятельности. Также экс-премьера подозревают в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном обогащении и, помимо этого, в приватизации нескольких десятков объектов недвижимости и компаний.

В конце января по обвинению в коррупции был задержан Мухаммедкалый Абылгазиев, возглавлявший правительство в 2018-2020 годах.

Minval.az