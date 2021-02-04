В Украине — политическая сенсация. Президент страны Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против медиамагната Тараса Козака и контролируемых им телеканалов. В результате телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK были в тот же день отключены от вещания.

Теоретически можно, конечно, поверить в тиражируемую самими журналистами закрытых телеканалов версию, будто бы у Зеленского падает рейтинг, что ему не удалось выполнить своих предвыборных обещаний, что его «фантастический» рейтинг неумолимо рушится, и на этом фоне глава государства — какой кошмар! — закрывает вещание оппозиционных телеканалов.

Но на самом деле все не так «однолинейно». Советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк озвучил показательный комментарий: «По сути, решение принято для защиты нашей национальной безопасности. Именно поэтому его принимал СНБО. Деятельность юридических лиц, которые работали в форме телеканалов из пула Медведчука, была фактически частью дезинформационной активности другой страны». А обозначенные телеканалы, которые связывают с деятельностью прокремлевского олигарха Виктора Медведчука, не просто оппозиционные — они прежде всего прокремлевские, что в условиях Украины, на фоне Крыма и Донбасса, априори не может иметь исключительно внутриполитическое «прочтение». Шаг Зеленского, если уж называть вещи своими именами, куда ближе к практике европейских стран, жестко ограничивающих деятельность RT, «Спутника» и т.д.

Шок, однако, у наблюдателей и экспертов, в том числе российских, вызвало другое. Зеленский, закрыв прокремлевские телеканалы в Украине, сделал то, на что так и не решился за годы своего президентства Петр Порошенко.

Это, конечно, хороший повод с изрядной долей иронии вспомнить комментарии московских экспертов и политиков по горячим следам победы Зеленского на президентских выборах, когда в «первопрестольной» наперебой заявляли, что «украинский народ проголосовал за перемены», и осторожно «закидывали удочку», что новый президент Украины окажется более дружественным РФ. И когда теперь Зеленский захлопнул «информационную форточку России» в украинском телеэфире, это вызвало шок: как так? Зеленский? Мы на это совсем не рассчитывали!

Намеренно воздержимся от повторения азбучных истин, что и Порошенко, и Зеленский — не пророссийские и не прозападные, а прежде всего проукраинские политики, и что на фоне «возвращения Крыма в родную гавань» и «операции «Новороссия»» на Донбассе приход к власти в Украине по-настоящему пророссийского политика вряд ли возможен даже в принципе. То, что произошло — это не «перезагрузка» и не «корректировка курса» со стороны Зеленского. Это — переход Украины в наступление.

Опять-таки можно выстроить приятные чьим-то «державным» ушам версии, будто бы в Киеве ну до ужаса испугались проведенного накануне в Донецке форума «Русский Донбасс», где Маргоша Симоньян призывала включить этот украинский регион в состав России. Но…когда ее муж Тигран Кеосаян заявил, что он-де дойдет до Киева, украинские журналисты посоветовали ему сначала дойти до города Шуша.

Это не просто «прикол с национальным акцентом». Победа Азербайджана в Карабахе создала показательный прецедент: если выстроить четко работающее государство, современную боеспособную армию и «наступательную» дипломатическую стратегию (где у Украины и так хорошие позиции), то свои земли можно вернуть военным путем. После чего и «формула Штайнмайера», и «Минск-2» проследуют туда же, где сегодня находятся «казанский документ» и «мадридские принципы». И это не считая многих других новостей, которые вполне могут воодушевить Украину, от митингов сторонников Навального (притом что в Украине весьма популярна версия, что за Навальным стоят представители «фронды внутри власти», которые и сливают ему столь «убойную» информацию), до прихода к власти в США Джо Байдена, от которого ждут ужесточения курса в отношении Москвы, а Украина здесь — показательный «трек».

Но куда больше интригует другое. Да, Украина перешла в наступление пока что на информационном фронте, но вот как надолго это «пока» — вопрос интересный. Особенно на фоне явных «подвижек» уже в военной сфере. Украина открыто расширяет военное сотрудничество с Турцией, причем проявляет явный интерес к турецким ударным беспилотникам «Байрактар», которые весьма эффектно проявили себя и в Ливии, и, главное, в Карабахе.

Наконец, на фоне явного сближения Анкары и Лондона Великобритания совместно с Турцией тоже активизирует усилия на украинском направлении. Еще в начале декабря 2020 года, то есть по горячим следам победы Азербайджана в Карабахе, афинская англоязычная Greek City Times, комментируя визит в Лондон главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и переговоры по соглашению о свободной торговле между Анкарой и Лондоном (оно вступило в силу 1 января 2021 года), алармистским тоном возвещало: «Совершенно очевидно, что между Великобританией, Турцией и Украиной возникает неформальный трехсторонний альянс и он направлен против России в Черном море, чтобы положить конец статус-кво и ввести собственную структуру безопасности в регионе на своих условиях». При этом и Турция, и Великобритания признают Крым украинским. Наконец, изрядную волну спекуляций вызвал тот факт, что еще в начале августа 2020 года пост главы британской разведки МИ-6 занял Великобритании в Турции Ричард Мур, которого не без оснований считают другом президента Реджепа Тайипа Эрдогана и даже сторонником укрепления общетюркских союзов — того, что в определенных кругах всегда именовалось «пантюркизмом». Это та самая Великобритания, которая во время карабахской войны поддержала Азербайджан в ООН.

И на этом фоне закрытие «телерупора Медведчука» в Украине — это уже показатель того, что меняются не только и не столько внутриукраинские тренды, сколько расклад сил. И это уже серьезно.

Нурани

Minval.az